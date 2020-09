Historycznie niskie ceny prądu to już przeszłość. W Norwegii wciąż jest jednak tanio

Rok 2020 okazał się w kraju fiordów wyjątkowy również pod względem cen prądu – dzięki silnym wiatrom, roztopom i dużej ilości opadów energia elektryczna w okresie letnim była rekordowo tania.

I tak jest taniej niż rok temu

Zmiany cen energii elektrycznej są odczuwalne m.in. w Østlandet, gdzie od początku sierpnia wzrosły 17 razy – z 1 do około 18 øre za kWh. Eksperci przewidują, że jesienią z tygodnia na tydzień energia elektryczna będzie stopniowo drożała w całym kraju, aż osiągnie wartość do 30 øre za kWH zimą 2020.



Nie zmienia to faktu, że obecnie prąd w Norwegii i tak jest tańszy w porównaniu do tego samego okresu w 2019. Według danych Nord Pool w sierpniu ceny prądu za jedną kWH wahały się między 3 a 7 øre, podczas gdy w tym samym miesiącu rok temu wynosiły one ok. 35 øre.