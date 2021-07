Historycznie mocne euro, słaba korona: wakacje za granicą będa dużo kosztować Norwegów

Euro jest dziś droższe niż kiedykolwiek przed pandemią koronawirusa: 9 lipca jedno euro kosztowało 10,28 korony norweskiej, pisze E24. Od najniższego punktu w kwietniu cena euro wzrosła o 4 proc.

Oznacza to, że pobyt w hotelach w popularnych, wakacyjnych krajach strefy euro, takich jak Hiszpania, Francja, Włochy czy Grecja będzie dla Norwegów droższy, niż gdyby kurs korony był mocny.

Kurs korony to cena korony norweskiej mierzona w walucie obcej. Niski kurs korony oznacza, że ​​potrzeba większej liczby koron norweskich, aby otrzymać jednego dolara amerykańskiego lub jedno euro.

Jeden dolar amerykański kosztuje dziś natomiast 8,78 korony norweskiej, a to najwyższa cena od grudnia ubiegłego roku. Od 7 do 8 lipca kurs korony spadł o 0,75 proc., a łącznie w ostatnim miesiącu aż o 6,5 proc.

Spadek kursu mimo decyzji banku centralnego

Zdaniem ekonomistów cytowanych w norweskiej prasie główną przyczyną osłabienia korony i umocnienia dolara są decyzje banków centralnych w USA i Norwegii. 16 czerwca System Rezerwy Federalnej ogłosił dwie podwyżki stóp procentowych w 2023 r., zaś dzień później Norges Bank zapowiedział jedną podwyżkę stóp procentowych we wrześniu. Koronę przyćmiło jednak to, co wydarzyło się w USA, a ​​początek spadku korony nastąpił przede wszystkim w wyniku umocnienia dolara.