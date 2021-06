Norges Bank zapowiedział podwyżkę stóp procentowych. Zmiany już jesienią

Komitet ds. Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej Norges Bank jednogłośnie zadecydował o utrzymaniu podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie, ale jeszcze tylko na okres wakacji, głosi komunikat prasowy Banku Centralnego Norwegii z 17 czerwca.

Jak bowiem zapowiedział cytowany w komunikacie szef Norges Banku Øystein Olsen, kluczowa stopa procentowa zostanie najprawdopodobniej podniesiona we wrześniu.

Chociaż nadal istnieje niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, a bezrobocie mimo spadku utrzymuje się na wysokim poziomie, tempo szczepień w kraju fiordów wzrosło wiosną, a gospodarka ożywia się nawet szybciej niż szacowano. W przywróceniu optymalnego stopnia produkcji, zatrudnienia i inflacji przyczyniają się właśnie niskie stopy procentowe, jednak zbyt długie ich utrzymanie niesie za sobą ryzyko narastania nierównowag finansowych, pisze Norweski Bank Centralny.

Przypomnijmy: w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa Bank Centralny Norwegii zdecydował się w marcu 2020 na obniżenie głównej stopy procentowej o 0,75 pkt procentowych, wskutek czego jej poziom wynosił 0,25 proc. W maju natomiast Norges Bank postanowił obniżyć ją do zera procent, co stanowiło rekordowo niski poziom. Taki stan utrzymuje się do dziś.