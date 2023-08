Hans nadchodzi do Norwegii: kolejne miejsca zagrożone ekstremalnymi ulewami

Zalane samochody na parkingu Politiet i Øst /materiały prasowe

Instytut Meteorologiczny rozszerzył listę obszarów objętych najwyższym - czerwonym - stopniem ostrzeżenia pogodowego - obowiązuje ono także dla dużych części południa Norwegii.

Sztorm Hans dotarł do Norwegii 7 sierpnia po południu. W wyniku ekstremalnych warunków pogodowych niektóre odcinki dróg są nieprzejezdne, a na kilku odcinkach nie kursują pociągi.



Poniżej: "Ekstremalna pogoda Hans uderza w Norwegię od wschodu, co jest niecodziennie.W Norwegii najsilniejsze niskie ciśnienia występują zwykle z zachodu, dlatego zachodnia Norwegia jest bardziej narażona na deszcz i wiatr. Jest to zatem bardzo nietypowa sytuacja pogodowa i spowoduje ekstremalne ilości opadów we wschodniej i południowej Norwegii", informuje Instytut.

Ekstremværet Hans treffer Norge fra øst, og det er ikke hverdagskost! I Norge pleier de kraftigste lavtrykkene å komme vestfra og derfor er Vestlandet mer eksponert for regn og vind. Dette er altså en svært uvanlig værsituasjon og den vil gi ekstreme nedbørsmenger øst i Sør-Norge pic.twitter.com/WQ8jtPsRPN — Meteorologene (@Meteorologene) August 7, 2023

Czerwone alerty w kolejnych miejscach Od poniedziałku 7 sierpnia do czerwonego alertu włączono m.in. gminę Skjåk i Lesja.

Rozszerzono obszar, na którym obowiązuje czerwony alertŹródło: vasrom.no

W kilku miejscach spodziewane są poważne incydenty oraz duże szkody w mieniu i infrastrukturze, ostrzega Urząd Energii i Zasobów Wodnych (NVE). - Wiele osób może zostać dotkniętych, zarówno na ich własnej posesji, jak w miejscu, w którym przebywają. Spodziewamy się, że w wielu miejscach zmniejszy się przejezdności na drogach i torach. To sytuacja, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy - czytamy w komunikacie NVE.



Przepływ wody w strumieniach i rzekach gwałtownie wzrośnie w poniedziałek z powodu wyjątkowo intensywnych opadów deszczu. Doprowadzi to do rozległych powodzi, szkód spowodowanych osuwiskami i szkód powodziowych w odsłoniętych miejscach. Powodem są spodziewane lokalnie ekstremalnie duże opady deszczu i ulewy, do 100 mm dziennie i do 150 mm w ciągu dwóch dni od niedzieli wieczorem do wtorku wieczorem. Oczekuje się, że małe rzeki i strumienie osiągną poziom czerwony jako pierwszy, a większe rzeki i jeziora nieco później, ostrzega Urząd.

Ostrzeżenie przeciwpowodziowe tel.: 40 43 60 00 - w godz. 8:00–21:00

Ostrzeżenie o osuwiskach tel.: 40 02 87 77 - w godz. 8:00–21:00

Poniżej: po południu policja informowała o zalaniu drogi E6 na odcinku w Abildsø.

#Oslo #Abildsø På E6 utgående ved Abildsø, er det nå så mye vann i veibanen at personbiler ikke kan passere. Politiet er på stedet sammen med vegvesenet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 7, 2023

Poniżej: Parking dla osób dojeżdżających do pracy w Tusenfryd jest częściowo zalany. Pod wodą jest 6-7 samochodów, poinformowała dziś policja ze wschodniego regionu.

Vi har ikke kapasitet til å svare bekymrede bileiere. pic.twitter.com/89raFnZvdw — Politiet i Øst (@politietost) August 7, 2023

Utrudnienia na kolei Ze względów bezpieczeństwa Bane NOR wprowadził czerwony alert na linii Røros i linii Dovre na odcinku Hamar-Støren. Oznacza to, że odcinki zostały zamknięte. Na kolei Rauma nie kursują również żadne pociągi. Oprócz tego ustanowiono pomarańczowy poziom alarmowy na odcinku Eidsvoll-Hamar, na Spikkestadbanen i na Bergensbanen przez Hallingdal. Na kilku innych odcinkach we wschodniej Norwegii, a także na Flåmsbanen i Bergensbanen Finse-Arna panuje również podwyższona czujność (poziom żółty).





