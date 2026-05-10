10 maja 2026 14:01
Handel i energetyka zagrożone? Wszystko przez... ekstremalną pogodę
El Niño zmienia układ klimatyczny
Zjawisko wpływa na pogodę na całym świecie. W Ameryce Południowej występują intensywne opady. Australia i część Azji Południowej mogą doświadczać suszy i pożarów. Eksperci wskazują, że próg 0,5 stopnia powyżej normy oznacza El Niño. Modele pokazują możliwość wzrostu nawet o 2,2 stopnia. Jest to poziom określany jako super-El Niño.
El Niño może odwracać typowe wzorce pogodowe – w regionach suchych pojawiają się intensywne opady, a w wilgotnych występują susze.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Szlaki handlowe i presja na energię
Równocześnie napięcia geopolityczne zwiększają ryzyko kryzysu. Blokada i ograniczenia w cieśninie Ormuz, związane z działaniami USA i Iranu, wpływają na dostawy ropy i gazu. Część transportów kierowana jest przez Kanał Panamski jako alternatywę. Jeśli susza ograniczy jego przepustowość, problemy się nasilą. Eksperci wskazują na możliwość kryzysu większego niż po wybuchu wojny w Ukrainie.