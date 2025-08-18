Greta Thunberg i aktywiści zablokowali dostęp do rafinerii naftowej w Norwegii
18 sierpnia 2025 10:35
Greta Thunberg regularnie uczestniczy w protestach zlokalizowanych w Norwegii. Fot. Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe
Protest połączony... z koncertami
Według Extinction Rebellion w akcji uczestniczą osoby z różnych krajów. Organizatorzy zapowiedzieli także wydarzenia towarzyszące, w tym koncert norweskiej artystki Aurory Aksnes, który ma odbyć się w poniedziałek o godzinie 14. Zaplanowany jest również występ francuskiego muzyka Yanna Thiersena. Aktywiści podkreślają, że zależy im na utrzymaniu dialogu z policją i dotychczas spotkali się z jej spokojnym podejściem.
