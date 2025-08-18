Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Greta Thunberg i aktywiści zablokowali dostęp do rafinerii naftowej w Norwegii

Emil Bogumił

18 sierpnia 2025 10:35

Greta Thunberg i aktywiści zablokowali dostęp do rafinerii naftowej w Norwegii

Greta Thunberg regularnie uczestniczy w protestach zlokalizowanych w Norwegii. Fot. Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe

Grupa Extinction Rebellion przeprowadziła w poniedziałek akcję blokady drogowego i morskiego dostępu do jedynej rafinerii naftowej w Norwegii – zakładu Mongstad w Nordhordland. W demonstracji uczestniczy od 150 do 200 osób, w tym znana na całym świecie działaczka klimatyczna Greta Thunberg. Celem akcji jest wywarcie presji na producentów ropy w Norwegii, a organizatorzy określają protest jako największy w historii kraju.

Aktywiści użyli kajaków i łodzi rekreacyjnych, aby uniemożliwić wpływanie tankowców na teren zakładu. Według informacji Equinor część z nich naruszyła strefę bezpieczeństwa wokół rafinerii. Firma poinformowała, że uruchomiła specjalną grupę kryzysową i zwróciła się do policji o usunięcie protestujących. Policja potwierdziła obecność na miejscu oraz zapowiedziała złożenie zawiadomienia o naruszeniu prawa.
Zielony wizerunek kontra czarne złoto: rekordowe wydatki na ropę i gaz

Protest połączony... z koncertami

Equinor podkreślił, że mimo blokady działania zakładu nie zostały zakłócone. Aby utrzymać stabilną pracę, wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Część pracowników została wcześniej poproszona o pracę zdalną, aby ograniczyć ryzyko związane z protestem. Rzeczniczka firmy Ellen Maria Skjelsbæk zaznaczyła, że działania demonstrantów nie mają wpływu na procesy produkcyjne.

Według Extinction Rebellion w akcji uczestniczą osoby z różnych krajów. Organizatorzy zapowiedzieli także wydarzenia towarzyszące, w tym koncert norweskiej artystki Aurory Aksnes, który ma odbyć się w poniedziałek o godzinie 14. Zaplanowany jest również występ francuskiego muzyka Yanna Thiersena. Aktywiści podkreślają, że zależy im na utrzymaniu dialogu z policją i dotychczas spotkali się z jej spokojnym podejściem.
Protest w Mongstad jest kolejną demonstracją skierowaną przeciwko wykorzystywaniu paliw kopalnych w Norwegii. Choć działania aktywistów nie wpłynęły bezpośrednio na funkcjonowanie rafinerii, zwróciły uwagę opinii publicznej na temat roli przemysłu naftowego w kraju. Sytuacja na miejscu jest stale monitorowana zarówno przez policję, jak i Equinor.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
DLAP
44 minut temu
Denne zagranie :-) Ropa to medium odnawialne! Poszukajcie badań w tym temacie, to nie teorie spiskowe!
0
Odpowiedz

