Misje ratunkowe i obrona NATO. Norwegia sięga po śmigłowce z arsenału USA

Zamówione przez Norwegię śmigłowce są elementem wyposażenia Sił Powietrznych USA. CC0

Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż Norwegii do dziewięciu śmigłowców bojowo‑ratowniczych HH‑60W wraz z powiązanym sprzętem i wsparciem logistycznym. Cały pakiet został oszacowany na 2,6 mld USD i trafił do Kongresu USA za pośrednictwem Agencji DSCA, co stanowi pierwszy krok w procedurze kontraktowej.

Rząd Norwegii zgłosił zapotrzebowanie na zakup do dziewięciu śmigłowców HH‑60W wraz z 22 silnikami turbinowymi T‑700‑GE‑401, z opcją na zapasowe jednostki. W zestawie przewidziano również 21 systemów EGI (Embedded GPS/INS), 10 odbiorników alarmu radarowego AN/APR‑52 oraz 10 systemów ostrzegania o pociskach CMWS.



Pakiet obejmuje także karabiny maszynowe GAU‑21, lasery podczerwieni IZLID 200P, systemy odciążenia AN/ALE‑47, oprogramowanie do planowania misji i szeroki zakres wsparcia technicznego. Uwzględniono również dokumentację, szkolenia, części zamienne, obsługę transportową, modyfikacje obiektów oraz usługi serwisowe – zarówno dla sprzętu sklasyfikowanego, jak i jawnego.

Norwegia modernizuje flotę powietrzną HH‑60W, znany jako „Jolly Green II”, to wielozadaniowy śmigłowiec ratowniczy wykorzystywany głównie przez siły powietrzne USA do misji poszukiwawczo‑ratowniczych w warunkach bojowych. Maszyny te powstały jako następcy starszych modeli HH‑60G i oferują zwiększoną ochronę, zasięg i zdolności komunikacyjne. Norwegia planuje wykorzystać je do zadań ratowniczych i transportowych na potrzeby wojska, w tym w trudnych warunkach klimatycznych i operacyjnych.

Norweska armia wzmocniła proces zbrojeniowy w 2022 roku.Fot. Ole Andreas Vekve, Forsvaret (zdjęcie poglądowe)