Gminy wprowadzają zakaz korzystania ze zniczy z metalowymi osłonkami

Zakaz został wprowadzony w gminach Sel oraz Bodø. Problem pokrywek był szczególnie kłopotliwy dla rolników oraz służb sprzątających. – W ostatnich latach, każdej zimy i wiosny podnosiłem 50 wieczek od zniczy pogrzebowych. Zaśmiecały one ziemię uprawną, która graniczyła z lokalną parafią w Heidal – stwierdził jeden z rolników, Per Heringstad w rozmowie z Nationen.no. Zwraca uwagę, że wieczka roznosiły ptaki. Jak dodał, to normalne, że zwierzęta interesują się świecącymi przedmiotami.