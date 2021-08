Gminy otrzymają w sumie milion szybkich testów na koronawirusa

Wszystkie 356 gmin w Norwegii otrzyma w sumie ok. milion szybkich testów antygenowych, informuje Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). Pomoże to lokalnej służbie zdrowia przygotować się jesienią na ewentualne wybuchy epidemii covid-19.

For at kommunene skal ha en beredskap ved smitteutbrudd, vil Helsedirektoratet sende ut 1 million hurtigtester til alle landets 356 kommuner. Testene kan brukes til å teste barn og unge under 18 år som nå kan testes i stedet for å være i smittekarantene. https://t.co/TjtQAOnTml

Urząd zaznacza też, że metoda antygenowa idealnie sprawdzi się w szybkim wychwytywaniu nowych przypadków infekcji. Jak wyjaśnia, dwa testy antygenowe dają lepsze rezultaty niż jeden PCR wykonany w tym samym okresie. - Ważnym aspektem jest czas oczekiwania na wynik. W przypadku testu PCR czas odpowiedzi często wynosi około jednego dnia, podczas gdy w przypadku testów antygenowych trwa to od 15 do 20 minut. Oznacza to, że bliskie kontakty mogą zostać poddane kwarantannie szybciej po pierwszym teście, a izolacja i śledzenie infekcji wokół zainfekowanych bliskich osób rozpoczyna się szybciej. Dlatego zaleca się stosowanie do tego celu testów antygenowych, ponieważ będzie to mniej inwazyjny i bardziej skuteczny środek kontroli infekcji niż użycie testu PCR - dodaje Nakstad.