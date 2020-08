Gmina wprowadza szereg obostrzeń: niemal 60 przypadków zakażeń w pięć dni

Główny lekarz gminy Indre Østfold poinformował o niebezpiecznej sytuacji epidemicznej w miejscowości. Według danych lokalnych służb sanitarnych, od 5 sierpnia przybyło 59 nowych osób zakażonych koronawirusem. Samorząd zdecydował wprowadzić najpoważniejsze z możliwych środki zapobiegawcze.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze w całej Norwegii mają za sobą pracowitą sobotę i niedzielę. We wszystkich norweskich miejscowościach pilnowali, by mieszkańcy nie gromadzili się oraz przestrzegali zaleceń dotyczących dystansu społecznego. W wielu miastach, m.in. w Oslo, Bergen i Kongsbergu, w wyniku uczestnictwa w imprezach, zakażonych zostało kilkadziesiąt młodych osób. Setki skierowano w związku z tym na kwarantannę. Policja oraz służby sanitarne apelują do wszystkich mieszkańców kraju fiordów o rozsądek i unikanie zgromadzeń oraz imprez.