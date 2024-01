Fala oszustw telefonicznych. Naciągacze podszywają się nawet pod policję

Telenor kilka razy w roku udostępnia statystyki i spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. stock.adobe.com/ fot. Vien/ tylko do użytku redakcyjnego

W ogólnokrajowej ankiecie przeprowadzonej dla firmy telekomunikacyjnej Telenor prawie 90 proc. respondentów odpowiedziało, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku otrzymali połączenia lub wiadomości, które były próbą oszustwa.

Telenor kilka razy w roku udostępnia statystyki i spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Dane za czwarty kwartał 2023 wyraźnie pokazują, że ostatnie miesiące roku stanowiły szczyt sezonu cyberprzestępczości i oszustw. Firma pisze, że jej filtry bezpieczeństwa zapewniły 293 miliony bloków w internecie. To wzrost o prawie 30 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

– To dobrze zorganizowane sieci przestępcze, które posiadają umiejętności i zasoby umożliwiające przeprowadzanie wyrafinowanych ataków na dużą skalę. Bez niezbędnej wiedzy specjalistycznej i technologii trudno jest się chronić – mówi dyrektor zarządzająca Birgitte Engebretsen w Telenor w Norwegii.

Przykładowo w 45 tygodniu roku 2023 doszło do dużej fali oszustw, a filtry sieci Telenor wyłapały nieco ponad 1,1 miliona niechcianych połączeń. W normalnym tygodniu jest to około 400 tys. W tym samym okresie dział bezpieczeństwa Telenor otrzymał szereg zapytań dotyczących różnych form oszustw.

Udają policjantów

Ofiarą fali oszustw padła również policja z północy kraju. W jej przypadku wyłudzacze podszywają się pod funkcjonariuszy, wykorzystując do uzyskania wrażliwych danych metodę tzw. spoofingu. Oznacza to, że to numer telefonu na ekranie dzwoniącego wskazuje na pracownika okręgu policyjnego Troms, nawet jeśli dzwoni ktoś inny.