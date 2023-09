Equinor zapłaci za gigantyczny pożar w fabryce gazu. Kara to 130 milionów koron

Pożar w fabryce LNG firmy Equinor na Melkøya we wrześniu 2020 roku jest określany jako jeden z najpoważniejszych incydentów w historii norweskiej branży naftowej. Teraz koncern przyjmuje za to karę w wysokości 130 milionów koron.

Ogień na Melkøya pojawił się w filtrze powietrza jednej z turbin gazowych w obiekcie. Pożar i jego ugaszenie spowodowały rozległe szkody materialne, a cała produkcja gazu w Snøhvit została zamknięta na ponad półtora roku. Straty finansowe nie są znane, ale same utracone przychody z gazu szacuje się na 20 miliardów koron.

Equinor zarobił „tylko” 7 miliardów dolarów. To przepaść w porównaniu z 2022 rokiem

Powodem zapłonu była wysoka temperatura powierzchni w układzie chłodzącym, która ma zapobiegać przedostawaniu się lodu do turbiny. W protokole kontroli stwierdzono, że filtr był pełen owadów, co spowodowało obniżenie temperatury samozapłonu.

Wewnętrzne dochodzenie Equinor także wykazało, że pożar wybuchł w wyniku samozapłonu filtrów na wlocie powietrza do turbiny gazowej. Według firmy podstawową przyczyną było wykorzystanie systemu odladzającego do usunięcia nadmiaru ciepła z obiektu, wbrew temu, do czego system został zaprojektowany.