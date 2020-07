Equinor stworzy największą na świecie pływającą farmę wiatrową

Budowa pływającej farmy wiatrowej powinna rozpocząć się w 2023 roku. Turbiny mają być gotowe do działania trzy lata później. Realizacja nowatorskiego projektu ma sprawić, że Equinor stanie się liderem branży. Najprawdopodobniej farma, umiejscowiona 80 kilometrów od wybrzeża Ulsan w Korei Południowej, będzie produkowała 800 MW energii. Oznacza to, że stanie się największą tego typu konstrukcją na świecie. Koreańczycy nie zdecydowali jeszcze, które turbiny staną u wybrzeży kraju. W zależności od rozmiaru, Equinor wybuduje od 60 do 100 wiatraków.