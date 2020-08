„Epidemia jeszcze się nie skończyła”: Oslo wprowadza lokalne obostrzenia i zalecenia

Kilka minut po 14:00, 11 sierpnia rozpoczęła się konferencja prasowa władz samorządowych Oslo. Briefing dotyczył wprowadzenia nowych regulacji, które związane są z trudną sytuacją epidemiczną w mieście. Zmiany dotyczą m.in. transportu publicznego, stosowania maseczek oraz pracy zdalnej.

Burmistrz Oslo stwierdził, że najprawdopodobniej nie będzie wymagane ograniczenie tak wielu dziedzin życia, jak miało to miejsce w marcu. Zaznaczył, że należy jednak wprowadzić pewne środki ostrożności. – Główną zasadą w Oslo będzie zalecenia kontynuowania pracy zdalnej. Będziemy zalecać to wszystkim firmom. [...] Największym wyzwaniem jest organizacja transportu publicznego. Bardzo zależy nam na wprowadzanie ogólnokrajowych nakazów korzystania z komunikacji jedynie w maseczce. Zakryta twarz i nos pozwalają ograniczyć rozporzestrzenianie się infekcji w miejscach, gdzie trudno zachować dystans społeczny – stwierdził Raymond Johansen. Skrytykował również gromadzenie się osób w miejscach publicznych i towarzyszące takim sytuacjom picie alkoholu. Burmistrz będzie również rozmawiał z rektorami uczelni na temat możliwości przesunięcia rozpoczęcia roku akademickiego.



Na wtorkowej konferencji wypowiadali się również radni oraz urzędnicy, którzy na co dzień zajmują się kwestią zdrowia mieszkańców Oslo. – Udaje nam się namierzać infekcji. W tej kwestii dobrze funkcjonujemy. [...] Niestety, obecna sytuacja epidemiczna w mieście wprowadziła większe zamieszanie niż w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa – skomentował radny Robert Steen.



Władze Oslo apelują do mieszkańców, by w kolejnych tygodniach lata unikali zgromadzeń i korzystania z kąpielisk. – Musimy znaleźć sposób na to, by cieszyć się latem i jednocześnie nie pogarszać sytuacji epidemicznej w mieście – podsumowują radni.