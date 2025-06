Ekologia czy wandalizm? Norweski sąd każe zapłacić aktywistom gigantyczne odszkodowanie

Sąd Apelacyjny Borgarting (Oslo) skazał dwoje aktywistów klimatycznych na zapłatę 1,2 mln NOK odszkodowania za oblanie farbą elewacji budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oprócz tego usłyszeli wyroki ograniczenia wolności w wymiarze 41 i 42 godzin. Podwyższenia kary domagała się norweska prokuratura.

Pierwotnie, sąd rejonowy skazał aktywistów na 19 dni więzienia i 200 tys. NOK odszkodowania. Borgarting pozytywnie rozpatrzył odwołanie organów ścigania. Obrona argumentowała, że działanie skazanej dwójki to „chroniona wypowiedź” w formie obywatelskiego protestu.



Samo wydarzenie miało miejsce podczas protestu (2022 rok) skierowanego przeciwko działalności naftowej Norwegii, kiedy to aktywiści spryskali gmach ministerstwa pomarańczową farbą. W ocenie sądu ich działanie stanowiło czyny zniszczenia mienia publicznego, co doprowadziło do nałożenia surowych sankcji finansowych.