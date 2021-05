EFTA wszczyna postępowanie przeciwko Norwegii. Chodzi o ograniczenia wjazdu

Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ESA) zwrócił się do Norwegii o dostosowanie ograniczeń wjazdu do przepisów EOG. Organ kontrolny EFTA uznał bowiem, że obecne restrykcje obowiązujące na norweskiej granicy nie są zgodne z europejskimi zasadami dotyczącymi swobodnego przemieszczania się.

Otrzymanie formalnego pisma potwierdziła minister sprawiedliwości Monica Mæland, która na łamach norweskiej prasy obiecała jednocześnie, że władze przeanalizują wezwanie i odniosą się do sprawy.

Ograniczenia wykraczają poza normę

Po długim dialogu z władzami ESA zdecydowała się wszcząć postępowanie przeciwko Norwegii, stwierdziwszy uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, pisze urząd w komunikacie prasowym z 27 maja. Państwom EOG wolno bowiem ograniczać przemieszczanie się obywateli EEA, aby powstrzymać pandemię covid-19, jednak takie środki nie mogą wykraczać poza to, co konieczne. Ponadto, jak podaje ESA, muszą one być spójne i nie mogą nikogo dyskryminować.