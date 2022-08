Dziś prąd najdroższy w Oslo i Bergen. Tymczasem aktywiści chcą podać państwo do sądu

Norweskie Stowarzyszenie Hytt (Norges Hytteforbund) chce złożyć powództwo cywilne przeciwko państwu. Działacze proponują wszczęcie postępowania odszkodowawczego. Działania na drodze sądowej miałyby przyczynić się do zmiany polityki rządu w sprawie walki z cenami energii elektrycznej.

Ograniczenie eksportu niemożliwe do zrealizowania?

22 sierpnia Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii przesłał do Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii opinię dotyczącą ograniczenia eksportu prądu w dobie kryzysu energetycznego. Według opinii instytucji, celem takiego działania nie może być chęć zmniejszenia cen, z którymi borykają się norweskie gospodarstwa domowe. – Naszym zdaniem zabezpieczenie dostaw jest tak istotną kwestią, podczas gdy ochrona przed wysokimi cenami już nie – poinformował dyrektor NVE Kjetil Lund. – Działania nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne do zabezpieczenia dostaw energii – dodaje.



NVE negatywnie oceniło także działania zmierzające do ograniczenia eksportu energii, które mogłyby przyczynić się do zaburzenia pracy systemu państw-odbiorców prądu. W drugiej połowie sierpnia apel do Norwegii wystosowali operatorzy sieci przesyłowych państw nordyckich. Fingrid, Svenska kraftnät, Energinet zwróciły uwagę, że są zaniepokojone planami norweskiego rządu. – Dobrze funkcjonujący rynek będzie najlepszym zabezpieczeniem dostaw – podsumowały sprawę przedsiębiorstwa.



