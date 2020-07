Dyskusja z ministrem klimatu: czy można umyć samochód przed domem?

Jak zauważają norweskie media i działacze proekologiczni, sytuacja może nie potrwać długo, kraj fiordów może wprowadzić prawo znane z Polski, Danii i Niemiec. Szwedzkie badania dowodzą, że umycie aut 10 mln razy uwolni do środowiska około trzy tony metali ciężkich, tysiąc ton olejów i 2,5 tys. ton odtłuszczacza, szamponu samochodowego oraz pasty. Większość z nich nie ulega degradacji. Co więcej, może przedostawać się do wody, części roślin oraz być spożyte przez zwierzęta