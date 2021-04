Drugi krok luzowania restrykcji w Norwegii już wkrótce. Nadchodzą ulgi dla zaszczepionych

28 kwietnia podczas popołudniowej konferencji prasowej minister zdrowia Bent Høie przedstawił nowe zalecenia dla osób, które już się zaszczepiły. Na spotkaniu obecni byli również dyrektor ds. zdrowia Bjørn Guldvog, szefowa Instytutu Zdrowia Publicznego Line Vold oraz minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland, która poinformowała o bardziej restrykcyjnych wymaganiach dotyczących kwarantanny dla podróżnych z kilku krajów spoza EOG.

W domach prywatnych osoby w pełni zaszczepione mogą mieć zatem bliski kontakt społeczny (poniżej 1 metra) z innymi w pełni zaszczepionymi, a także z niezaszczepionymi osobami, które nie należą do grup ryzyka. W pełni zaszczepione osoby powinny nadal zachowywać odpowiednią odległość (co najmniej 1 metr) od niezaszczepionych osób z grupy ryzyka, z którymi nie mieszkają, podkreśla rząd w komunikacie prasowym z 28 kwietnia.

Każdy, kto był w kraju spoza EOG lub strefy Schengen, musi teraz przystąpić do nowego testu na granicy po przyjeździe. Stanowi on dodatek do tego, który już musisz wykonać, aby wjechać do kraju. Zmiana polega na tym, że jeśli uzyska się pozytywny wynik testu szybkiego testu, który należy przejść na norweskiej granicy, trzeba od razu wykonać nowy test PCR. Wcześniej drugi test musiał być wykonany w ciągu 24 godzin. Zaostrzenie zasad obowiązuje do odwołania.