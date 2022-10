Drony na cenzurowanym: aresztowany Rosjanin i obserwowana gazownia

Elektrownia Kårstø odgrywa ważną rolę w transportowaniu gazu do Europy oraz oczyszczaniu surowca. Fot. Markus Johansson, materiały prasowe Equinor

Norweskie Siły Zbrojne i policja po raz kolejny zareagowali w sprawie nieodpowiedniego wykorzystywania dronów na terytorium Norwegii. Służby aresztowały Rosjanina, który bezprawnie korzystał ze sprzętu w kraju fiordów. Trwa również dochodzenie w sprawie nielegalnej obserwacji gazowni Kårstø w Tysvær (Rogaland).

Obecność Norweskich Sił Zbrojnych przy infrastrukturze krytycznej to efekt zmian, które władze wprowadziły na początku października. Chcąc bronić najważniejszych obiektów przed ewentualnymi próbami sabotażu, rząd postanowił, że lądowe i morskie obiekty przemysłu naftowo-gazowego będą chronione przez policję oraz wojsko. Decyzję podjęto po wykryciu eksplozji przy gazociągu Nord Stream. Wcześniej służby informowały o wykryciu dronów przy platformach wiertniczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Rosjanin aresztowany na przejściu granicznym

11 października na przejściu granicznym w Storskog policja aresztowała 50-letniego Rosjanina. W trakcie rutynowej kontroli w jego bagażu znaleziono drony oraz dyski twarde. Mężczyzna został zatrzymany i oskarżony o złamanie przepisów wynikających z sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. – Zgodnie z przepisami Rosjanie nie mogą latać dronami w Norwegii. [...] W ostatnim czasie podjęliśmy szereg inicjatyw, aby lepiej przygotować się do stawienia czoła zwiększonemu zagrożeniu wywiadowczemu i możliwości uniknięcia obejścia sankcji – skomentowała zdarzenie minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl.



Jak informuje policja w Finnmark, w trakcie dochodzenie funkcjonariusze sprawdzą zawartość dysków twardych należących przez mężczyznę. Jeśli nastąpi podejrzenie działalności wywiadowczej, śledztwo przejmie prokuratura, a zarzuty zostaną rozszerzone. Jeśli sąd przychyli się do wniosku policji, mężczyzna pozostanie w areszcie na co najmniej 14 dni.



Źródło: NRK, Dagbladet, MojaNorwegia.pl