Dramat w Lørenskog: policja odnalazła ciała dwójki dzieci i ranną kobietę

Funkcjonariusze policji znaleźli ciała dwójki dzieci w jednym z domów w Lørenskog. Na miejscu obecna była również ich ciężko ranna matka. Służby podejrzewały o zbrodnię ojca ofiar, jednak po przesłuchaniu zwolniono go do domu. W związku z tragedią flagi w mieście opuszczono do połowy masztu.