Dostawa broni i dodatkowe 200 milionów. Norwegia po raz kolejny wsparła Ukrainę

30 marca norweski rząd poinformował także o przekazaniu ukraińskiej armii kolejnych dwóch tys. sztuk broni przeciwpancernej (M72). To kolejny transport uzbrojenia, który ma wesprzeć Ukraińców w obronie przed wojskami rosyjskimi. – Jeśli Ukrainie uda się odeprzeć atak Rosji, zapewni to zarówno suwerenność państwa, jak i pomoże w utrzymaniu norm pokojowego rozwiązywania konfliktów i poszanowania granic w Europie – skomentował minister obrony Odd Roger Enoksen.Jak wynika z danych biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, od 24 lutego Ukrainę opuściło 4 059 105 mieszkańców. Według informacji przekazanych przez polską Straż Graniczną, nad Wisłę przyjechało 2,393 mln osób. Kolejni uchodźcy trafili m.in. do Rumunii i Mołdawii.