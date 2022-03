Dopłaty do zasiłku mieszkaniowego przedłużone. Stawka będzie zdecydowanie niższa

Rada Ministrów opracowała projekt przedłużenia dodatku do świadczeń mieszkaniowych. Środki miałyby wpłynąć na konto najbiedniejszych Norwegów także w kwietniu i maju. Kwota wsparcia będzie niższa od dotychczasowej.

Dopłaty do zasiłku mieszkaniowego wprowadzono jako środek zapobiegawczy wobec kryzysu energetycznego. W styczniu, lutym i marcu najbardziej poszkodowani przez wzrost cen prądu otrzymali dodatkowe 2500 NOK oraz 150 NOK za każdą dodatkową osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym. Rząd chce, by świadczenia wypłacano również w kwietniu i maju. Stawka ma zmniejszyć się do 1000 koron.



– Zużycie energii zaczyna spadać – argumentuje obniżkę minister samorządu lokalnego Bjørn Arild Gram. Dodał też, że marzec i kwiecień to miesiące, w których ogrzewanie mieszkania jest mniej kłopotliwe, dlatego rachunki za energię elektryczną będą zdecydowanie niższe.