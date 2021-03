Domagają się legalizacji eutanazji w Norwegii: „To niegodne, że ludziom odmawia się bezbolesnej i spokojnej śmierci”

Partia Zdrowia (Helsepartiet), funkcjonująca w Norwegii od 2016 roku, przyjęła postulat zalegalizowania eutanazji w Norwegii. Działacze organizacji chcą, by mogły być jej poddane osoby nieuleczalnie chore, których dolegliwościom towarzyszy ból. Propozycję popierają badaniami, w których większość Norwegów pozytywnie ocenia możliwość legalizacji eutanazji.

Aktywiści Partii Zdrowia zaznaczają, że wspomagane pozbawienie życia na prośbę chorego miałoby zostać ściśle uregulowane. Podstawowym warunkiem jest stan pacjenta. Eutanazja miałaby zostać dopuszczona jedynie w przypadku nieuleczalnej choroby, której przebieg sprawia ból. Lekarz musi być również pewien, że decyzja została podjęta niezależnie od presji otoczenia oraz przy zachowaniu zdrowego rozsądku. – Partia Zdrowia uważa za niegodne, aby Norwegia odmawiała ludziom z poważnymi dolegliwościami łagodnej i godnej śmierci, wyłącznie ze względów ekonomicznych – komentuje sprawę lider ugrupowania, Erik Hexeberg. Politycy odnoszą się tutaj m.in. do wyjazdów Norwegów do Szwajcarii. Twierdzą, że nieuleczalnie chorzy bogaci mieszkańcy kraju fiordów decydują się na ten kierunek, by poddać się eutanazji. Według nich, sprawa ma dotyczyć około 20 Norwegów rocznie. Przywołują także badanie przeprowadzone przez Ipsos MMI w 2019 roku. Jego wyniki wskazują, że 77 proc. obywateli nastawiona jest pozytywnie do wprowadzenia przepisów umożliwiających dokonanie eutanazji, przy zachowaniu określonych warunków.