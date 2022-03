Dodatkowe pięć miliardów koron dla uchodźców. Norwegia gotowa na kryzys migracyjny

Rząd zaproponował podjęcie kolejnych działań, które pozwolą przyjąć w Norwegii uchodźców z Ukrainy. Władze chcą zapewnić uciekinierom pełną ochronę. Na konferencji prasowej, która odbyła się 25 marca, premier zwrócił uwagę, że Ukraińcy możliwie szybko muszą uzyskać dostęp do pracy, edukacji i opieki społecznej.

Jonas Gahr Støre zaznaczył w piątek, że do nowej sytuacji muszą przygotować się rządzący, władze lokalne, wolontariusze oraz osoby odpowiadające za norweski rynek pracy. – Ukraińcy uciekający przed wojną i szukający schronienia znajdą je u nas. Zorganizujemy im dobre życie w norweskim społeczeństwie – mówił 25 marca premier. – Planujemy przyjąć więcej uchodźców niż kiedykolwiek – zaznaczył szef rządu. W najbliższych dniach Rada Ministrów przedstawi w Stortingu projekt zmian prawa, które pozwolą przekazać gminom i instytucjom organizującym przyjęcie uchodźcom dodatkowe fundusze. Wsparcie ma pomóc w osiedleniu uciekinierów z Ukrainy oraz przyczynić się do lepszej integracji w nowym środowisku.

Kolejne miliardy koron na pomoc dla uchodźców

Rząd zwraca uwagę, że przygotowanie zakwaterowania to tylko jeden z elementów procesu wsparcia uchodźców. Kolejnymi działaniami będą zapewnienie dostępu do przedszkoli i szkół, otwarcie rynku pracy na nowych pracowników oraz aktywizacja społeczna uciekinierów z Ukrainy. Ważne ma być również przygotowanie do nowej sytuacji służby zdrowia oraz opieki społecznej. – Rząd zajmie się dostosowaniem obecnych przepisów tak, by gminy mogły przyjąć możliwe dużą liczbę uchodźców i jednocześnie przedstawić im możiwie wysokie warunki życia – zwróciła uwagę minister pracy i integracji Marte Mjøs Persen.