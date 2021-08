Do Norwegii zbliża się lockdown? Rząd bierze pod uwagę coś więcej niż liczbę zakażeń

System Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS) od kilku dni notuje wysoką liczbę zakażeń koronawirusem. Jak informuje norweska służba zdrowia, sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza od maja. Nie oznacza to jednak, że rząd wprowadzi w kraju nowe obostrzenia.

W czwartek, piątego sierpnia, w Norwegii odnotowano 478 nowych przypadków koronawirusa. Dzień wcześniej było ich 475. To liczby o ponad 120 większe od statystyk z ostatniego tygodnia lipca. Z powodu niepewnej sytuacji epidemicznej, rządzący postanowili odroczyć ewentualne wprowadzenie czwartego kroku otwarcia kraju do połowy sierpnia.



Obecny rozwój pandemii skomentował minister zdrowia Bent Høie. Zauważył, że rządzący mogą obecnie analizować więcej danych niż jedynie liczba zakażeń. – Ważne, ile osób chronionych jest przez szczepionki. Zwracamy też uwagę na obciążenie służby zdrowia, czyli konieczność hospitalizacji zakażonych. Dochodzi do tego praca gmin, którą muszą włożyć w zapewnienie wysokiego poziomu wykrywalności ognisk infekcji – przyznał w rozmowie z dziennikarzami NRK. Dodał również, że norweska Rada Ministrów korzysta z doświadczeń innych państw, które radzą sobie z potencjalną falą pandemii bez inwazyjnych środków.