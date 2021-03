Do Norwegii przybyli kolejni uchodźcy: pierwsza relokacja od blisko roku

Organizacja Narodów Zjednoczonych pochwaliła norweski rząd za wspieranie programu relokacji uchodźców. Trzeciego marca do kraju fiordów przyleciało 35 osób, które znajdowały się dotychczas w obozach w Grecji. Rodziny zaliczają się do tzw. grup wymagających szczególnej opieki, m.in. przez wzgląd na dużą liczbę dzieci.

To nie koniec programu relokacji

W ramach działań relokacyjnych, z greckich obozów trafiło do państw europejskich ponad 2900 osób. Są to m.in. rodziny z dziećmi. Trzeciego marca do Norwegii przybyło siedem rodzin. W grupie 35 osób znalazło się 21 dzieci. Norweski oddział UNICEF zaapelował do rządu, by nie przestawał działać w ramach programu. Zwrócił uwagę, że w norweskich obozach wciąż pozostają osoby, które potrzebują szybkiej pomocy. Wszyscy uchodźcy, którzy przylecieli do kraju fiordów trzeciego marca, pochodzą z Syrii. Przed podróżą przeszli kwarantannę oraz uzyskali negatywny wynik testu na koronawirusa. Wśród nich znajduje się Marwan, który wraz z żoną i pięciorgiem dzieci uciekł do Grecji. – Dzieci pytały mnie, kiedy znów znajdą bezpieczny dom i zaczną szkołę. Teraz wreszcie, po wielu latach, mogę odpowiedzieć moim dzieciom! Jestem pewien, że znajdę pracę w Norwegii i będę wspierać rodzinę – przyznał Syryjczyk. Rodzina spędziła rok w obozie dla uchodźców na wyspie Samos.