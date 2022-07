Po rekordowo wysokich temperaturach do Norwegii nadciągnęły ulewy. Fot. CC0

Po kilkudniowych upałach do Norwegii nadciągają ulewne deszcze. Z dużymi opadami zmierzą się m.in. mieszkańcy wschodniej i północnej Norwegii. Zmianę pogody poprzedziły rekordowe upały.

W środę 20 lipca w Lysebotn (Rogaland) odnotowano najwyższą temperaturę w tym roku w Norwegii – 33,6°C. To dwa stopnie mniej od rekordu z 1970 roku. 52 lata temu w Nesbyen (Viken) termometry wskazały 35,6°C. Lipcowa fala upałów zakończyła się w czwartek 21 lipca. – Wszystko wskazuje na to, że temperatura spadnie do przedziału pomiędzy 15-20 stopni. Zmianę pogody odczują przede wszystkim mieszkańcy wschodniej części kraju – relacjonuje na łamach Dagbladet Lars Andreas Selberg z Instytutu Meteorologicznego.