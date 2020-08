Dni wolne w Norwegii: 2021 rok nie sprzyja urlopowym planom

Od przyszłego roku dni wolnych w Norwegii będzie coraz mniej. Po przejrzeniu kalendarza można zauważyć, że w 2021 oraz 2022 osoby pracujące w kraju fiordów skorzystają z zaledwie siedmiu dni wolnego. Później może być jeszcze gorzej.

Okazuje się, że wyjątkowo szczodry był 2019 rok. Osoby, które nie wybierały się do pracy w Sylwestra oraz Wigilię Bożego Narodzenia, mogły cieszyć się z 12 dodatkowych dni wolnego. W tym roku liczba spadła do 10: 17 maja wypadł w niedzielę, a drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – w sobotę.

2021 rok najgorszy od lat

Okazuje się, że 2020 rok wcale nie był najgorszy. Jeszcze mniejsza liczba dni wolnych będzie towarzyszyła mieszkańcom Norwegii w 2021 oraz 2022 roku, kiedy do dyspozycji będzie jedynie siedem okazji na dodatkowy wypoczynek. Wszystko przez to, że wiele świąt celebrować będziemy w weekendy. W 2021 roku Wigilia wypada w piątek, a dni Świąt Bożego Narodzenia w weekend. Niefortunnie,pod względem dnia wolnego, celebrować będziemy Święto Pracy, która przypadnie w sobotę. W nie najgorszej sytuacji znajdą się za to osoby, których grafiki pozwolą na wolne w Wigilię oraz Sylwestra. Do ich dyspozycji będzie dziewięć dodatkowych okazji na odpoczynek od pracy.



Pełna pula wolnego zawita do Norwegii dopiero w 2024 roku. Mieszkańcy kraju fiordów muszą się jednak przygotować na pechowy 2027 rok. Wówczas, pracownicy będą mieli do dyspozycji rekordową niską liczbę szans na odpoczynek – zaledwie sześć dni.