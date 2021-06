Długie kolejki na przejściu granicznym w Svinesund. Policja poprosi o pomoc Gwardię Narodową

17 czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat , w którym informuje, że osoby mieszkające w Szwecji i dojeżdżające w ciągu do pracy w Norwegii mogą przy przekraczaniu granicy korzystać ze starego mostu w Svinesund. - Zdecydowałam, że osoby dojeżdżające do pracy, które mieszkają w Szwecji, będą mogły korzystać ze starego mostu w Svinesund, kiedy będą dojeżdżać do Norwegii. Ułatwi to przekraczanie granicy osobom dojeżdżającym w ciągu dnia, a jednocześnie odciąży kontrolę graniczną na nowym moście w Svinesund - wyjaśnia minister sprawiedliwości. Mæland dodaje, że MSZ nadal zaleca wszystkim unikanie podróży, które nie są bezwzględnie konieczne. - Jeśli jednak podróżujesz, upewnij się, że masz przygotowaną całą dokumentację, zanim dotrzesz do granicy z Norwegią. Aby zmniejszyć kolejki, ważne jest, by każdy całą dokumentację do wglądu - podsumowuje szefowa resortu.