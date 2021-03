Czterech Polaków stanie przed sądem. Prowadzili plantację marihuany, a przy okazji kradli prąd

Czterech polskich obywateli po Wielkanocy stanie przed sądem za posiadanie i produkcję dużych ilości narkotyków. Policja z regionu Innlandet odkryła, że Polacy w opuszczonym domu prowadzili plantację marihuany. Do uprawy konopi indyjskich nielegalnie podłączyli się do jednej z sieci energetycznych.

Policja w Sørskogbygda w październiku ubiegłego roku w jednym z domów znalazła 27 kg marihuany, którą poporcjowano i przygotowano do sprzedaży. Funkcjonariusze odkryli także 316 krzewów konopi indyjskich, z których można by uzyskać kolejnych 12 kg marihuany.

Funkcjonariusz poinformował, że policja aresztowała również Polaka, który do Elverum chciał przewieźć coś , co zdaniem śledczych było nawozem do konopi indyjskich.

Prąd na lewo

Oskarżeni, by zapewnić wystarczającą ilość prądu do uprawy konopi, podłączyli się do sieci jednej z firm energetycznych. Policja uważa, że to typowe działanie w przypadku takiej "działalności". Pod danym adresem funkcjonariusze zastali Polaka, który rzekomo był zatrudniony jako ogrodnik pracujący na plantacji.



Straty dostawcy wyceniono na ok. 229 tys. koron - taką też kwotę, w ramach odszkodowania, ma zapłacić za kradzież energii elektrycznej jeden z oskarżonych.