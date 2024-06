Czas ładowania równie ważny, co zasięg? Za nami kolejny wielki test elbili

Renault Scenic E-Tech mógł pochwalić się największym zasięgiem w czasie czerwcowego wielkiego testu elbili. Ostatecznie, samochód nie znalazł się nawet w najlepszej dziesiątce pojazdów, które testowy odcinek drogi pokonały najszybciej. Wszystko przez czas ładowania akumulatora.

– W przypadku długich tras, czas ładowania jest prawdopodobnie równie ważny, co zasięg samochodu – komentuje Nils Sødal, odpowiadający za kontakty z mediami w NAF (Norweska Federacja Samochodowa). Organizacja, wraz z redakcją branżowego Motor, przeprowadziły kolejny wielki test elbili. Nowy ranking wykorzystywał zasięg i wyniki ładowania z letniego testu samochodów elektrycznych. Obliczono, w jakim okresie kierowcy (jadący bez przerwy) pokonaliby odcinek około dwóch tys. km, który dzieli Halden i Alta.



Testerzy sprawdzali, ile kilometrów pokona wskazany model, jadąć od 100 do 10 proc. naładowania akumulatora. Następnie zakładano postój w celu doładowania do 80 proc. Czynność powtarzano za każdym razem, gdy bateria wskazywała 10 proc.