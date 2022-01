Czarne żniwo koronawirusa w Polsce. Najtragiczniejsze dane od zakończenia drugiej wojny światowej

Jak poinformowało polskie Ministerstwo Zdrowia, liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 100 tys. Niepokojący jest również wskaźnik śmierci odnotowany w 2020 i 2021 roku. Statystyki z poprzednich lat są najgorsze od momentu zakończenia drugiej wojny światowej.

Liczba zgonów osób chorujących na COVID-19 przekroczyła 100 tys. we wtorek 11 stycznia. Dzień później wynosiła 100 938. Łączny wskaźnik zakażeń odnotowany do 12 stycznia zatrzymał się na poziomie 4 248 559 przypadków.



– Jeżeli chodzi o kontakt z wirusem, to prawdopodobnie każda osoba w społeczeństwie, będzie na to narażona. Jeśli chodzi o osoby niezaszczepione, to zarazi się praktycznie każdy. W przypadku hospitalizacji ten odsetek jest mniejszy, ale Omikron jest bardzo zakaźny – komentuje sytuację epidemiczną w Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski.