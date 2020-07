Czarna seria we wschodnim okręgu. Lokalna policja miała najwięcej pracy w historii

Organy ścigania postawiły zarzuty w sprawie zabójstwa dwojga dzieci w Lørenskog. Na podstawie zgromadzonego materiału, o podwójne morderstwo została oskarżona matka ofiar. Nie była to jedyna sprawa, z którą zmagali się funkcjonariusze ze wschodniego okręgu policyjnego.

Tragedia w Lørenskog rozegrała się w nocy 19 lipca. Policjanci, którzy przybyli do jednego z domów, znaleźli na miejscu ciała dwojga dzieci oraz ich ranną matkę. Z powodu jej stanu zdrowia niemożliwe okazało się przesłuchanie kobiety. We wstępnej fazie śledztwa o morderstwo podejrzewano ojca dzieci. Po rozmowie z nim zarzuty jednak wycofano. Funkcjonariusze obecni na konferencji prasowej komisariatu w Lillestrøm poinformowali, że aktualnie główną podejrzaną jest matka ofiar. Policjanci postawili jej zarzuty, jednak ze względu na dobro śledztwa nie komentują szerzej sprawy.

Pracowity tydzień dla policjantów ze wschodniego okręgu

Jak informują funkcjonariusze, morderstwo z Lørenskog zajmuje pierwsze miejsce na długiej liście spraw, z którymi zmierzyli się w ostatnim tygodniu. – To był wyjątkowy i najbardziej pracowity tydzień, jaki kiedykolwiek mieliśmy we wschodnim okręgu policyjnym – skomentowała dla Dagbladet Ida Melbo Øystese, odpowiadająca za wschodni okręg policyjny. Funkcjonariusze zajmowali się również morderstwem w Askim, sprawą dźgnięcia nożem trzech kobiet oraz alarmem bombowym w samolocie lecącym z Londynu do Oslo. Podobne zagrożenie zgłoszono również w pociągu w Eidsvoll.