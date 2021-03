Cyfrowy atak na norweską demokrację: Storting ponownie celem hakerów

Jesienią ubiegłego roku nieznanym hakerom udało się uzyskać dostęp do kont e-mail niektórych przedstawicieli i pracowników norweskiego parlamentu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zaledwie pół roku upublicznieniu cyberataku na norweski parlament hakerzy znów przeniknęli do systemów komputerowych Stortingu i wyodrębnili poufne dane. Trwa dochodzenie w sprawie wydobytych informacji.

Podczas konferencji prasowej 10 marca przewodnicząca parlamentu Norwegii Tone Wilhelmsen Trøen, tłumacząc, że tym razem atak IT był powiązany z „luką w zabezpieczeniach” oprogramowania Microsoft Exchange, uznała go za poważniejszy niż ten z września 2020.

Znaniem Trøen sprawa jest tym poważniejsza w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych w kraju fiordów i zmagań Stortingu z pandemią. − To atak na naszą demokrację − dodała.

Jesienią ubiegłego roku nieznanym hakerom udało się uzyskać dostęp do kont e-mail niektórych przedstawicieli i pracowników norweskiego parlamentu. Miesiąc później MSZ Norwegii oskarżyła o cyberatak Rosję, która jednak zaprzeczyła zarzutom. Na razie nie doszukano się związku między nowym atakiem a tym, co miało miejsce we wrześniu 2020.