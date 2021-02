Coraz więcej emerytów, coraz mniej pracujących: norweskie perspektywy na 2060 rok

Premier Erna Solberg 12 lutego przedstawiła raport, w którym zawarte zostały perspektywy Norwegii na rozwój do 2060 roku. Dokument zawiera problemy, z którymi kraj może walczyć w ciągu najbliższych 40 lat. Przedstawiono również propozycje ich rozwiązania.

Rządzący przyznają, że sporym wyzwaniem będzie zapewnienie godnych emerytur przyszłym seniorom. Państwo wciąż wprowadzać będzie zmiany dążące do polepszenia sytuacji klimatycznej. Przyczyni się to do zmniejszenia wpływów związanych z branżą paliwową. – Dziś za jednym emerytem stoją cztery osoby pracujące. W 2060 roku będzie to zaledwie dwóch pracowników. Oznacza to, że wzrosną wydatki państwa na świadczenia dla seniorów oraz opiekę zdrowotną. Jednocześnie nie zaobserwujemy tak dużego wzrostu z podatków. Dodatkowo zmniejszą się wpływy związane z działalnością wydobywczą ropy i gazu. Mimo to będziemy kontynuować wprowadzanie zmian pozytywnych dla klimatu – przyznał obecny na konferencji minister finansów Jan Tore Sanner.