Co nas łączy z Norwegami? Plenerowa wystawa w Warszawie

Wiosna sprzyja spacerom. Gdyby komuś przyszło przejść się po Warszawie, niech nie pominie niewielkiej wystawy plenerowej przy Trakcie Królewskim! Opowiada między innymi o dawnych i współczesnych relacjach polsko-norweskich.

Krakowskie Przedmieście 66 – warto zapamiętać ten adres, jeśli chce się dowiedzieć więcej o tym, co łączyło w przeszłości i co łączy dziś nas i Norwegów. To tam znajdziemy ekspozycję zatytułowaną „Znamy się od dawna i mamy na to papiery. Polska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia”.