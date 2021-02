Chciał otruć Norwegów. 16-letni Syryjczyk zatrzymany za planowanie ataku terrorystycznego

Policja przedwczoraj aresztowała chłopaka. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/ fot. Roland Magnusson/ tylko do użytku redakcyjnego

Znane są kolejne szczegóły dotyczące czwartkowego zatrzymania 16-latka z Syrii. O akcji 5 lutego poinformowały norweskie służby bezpieczeństwa (PST). Nastolatek planował otruć przypadkowych obywateli Norwegii.

PST pågrep torsdag 4. februar en person i Oslo siktet for forberedelser til terrorhandling. Vedkommende er 16 år og ikke norsk statsborger. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag kl. 13.00. Det vil bli begjært lukkede dører.

Podczas rewizji w mieszkaniu, dokonanej po zatrzymaniu chłopaka, policjanci znaleźli toksyczne substancje, które określono jako “niebezpieczne”. Jak podaje serwis Dagbladet, powołując się na swoje źródła, wstępne wyniki z laboratorium pokazują, że substancje mogły zostać wykorzystane do produkcji trucizny. Dziennik informuje, że nastolatek chciał otruć przypadkowych ludzi, nie skupiał się na danej grupie społecznej czy zawodowej.

Był znany służbom

Mimo młodego wieku 16-latek był doskonale znany służbom. Kilka lat temu przyjechał do Norwegii podobno w celu połączenia z rodziną. W systemie PST Syryjczyk widniał jednak jako “radykał”. Dagbladet, powołując się na źródło, informuje, że nastolatek był zwolennikiem Państwa Islamskiego. Służby zajęły komputer, telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny należący do zatrzymanego. Na podstawie informacji tam znalezionych, które sporządzono w języku arabskim, PST wysnuło wniosek, że chłopak planował atak, którym chciał wzbudzić strach w norweski społeczeństwie.



Dagbladet dodaje też, że PST posiada również dowody na to, że Syryjczyk omawiał dokonanie ataku z innymi radykałami.