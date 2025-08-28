Chcesz sprowadzić rodzinę do Norwegii? Partia Konserwatywna domaga się zaostrzenia przepisów
28 sierpnia 2025 11:51
Jeśli propozycja weszłaby w życie, łączenie rodzin byłoby zdecydowanie trudniejsze. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Partia wprowadziłaby też wymóg, aby osoby starające się o stałe pozwolenie na pobyt były samowystarczalne przez cztery lata i nie miały zobowiązań wobec państwa. Konserwatyści proponują ponadto, by przyznanie obywatelstwa było uzależnione od spełnienia podobnych warunków, w tym dochodowych i językowych, oraz wyjaśnienia tożsamości osoby.
Prawo imigracyjne w Norwegii na nowo?
Proponowane są także działania mające usprawnić powroty osób, które starają się o azyl, ale były już w bezpiecznym kraju przed przyjazdem do Norwegii. Konserwatyści chcą promować model tymczasowego pobytu z oczekiwaniem na powrót do kraju pochodzenia, gdy będzie tam bezpiecznie.
Erna Solberg i konserwatyści próbują mocno zdystansować się od Partii Pracy i zaproponować prawicowy postulat umożliwiający walkę o wyborców Partii Postępu.Na zdjęciu (od lewej): premier Jonas Gahr Støre i przewodnicząca Partii Konserwatywnej Erna Solberg. Fot. Benjamin A. Ward/Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)
Restrykcyjne prawo deportacji
W planach jest unikanie osiedlania uchodźców w regionach z wysokim odsetkiem imigrantów lub trudnościami społeczno-ekonomicznymi. Partia przewiduje ponadto wprowadzenie obowiązku udziału w nauce języka norweskiego i programach kwalifikacyjnych dla osób korzystających z ulg w opłatach za opiekę dzienną (świetlice szkolne i przedszkola) lub otrzymujących wsparcie socjalne.
