Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Chcesz sprowadzić rodzinę do Norwegii? Partia Konserwatywna domaga się zaostrzenia przepisów

Emil Bogumił

28 sierpnia 2025 11:51

Kopiuj link
Chcesz sprowadzić rodzinę do Norwegii? Partia Konserwatywna domaga się zaostrzenia przepisów

Jeśli propozycja weszłaby w życie, łączenie rodzin byłoby zdecydowanie trudniejsze. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Partia Konserwatywna proponuje zaostrzenie kryteriów dotyczących sprowadzania rodziny do Norwegii. Wśród zaproponowanych zmian znalazło się podniesienie wymogu dochodowego, wymóg samodzielnego utrzymania, niezaległość wobec publicznych zobowiązań oraz obowiązek zamieszkania i znajomości języka norweskiego.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Permittering w Norwegii

Odszkodowanie za WYPADEK PRZY PRACY w Norwegii

Odszkodowanie za WYPADEK DROGOWY w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Partia Konserwatywna chce zaostrzyć kryteria dotyczące sprowadzania członków rodziny do Norwegii, koncentrując się przede wszystkim na wzroście wymogu do samoistnego utrzymania. Propozycja zakłada, że osoba ubiegająca się o tzw. łączenie rodzin powinna wykazać się dochodem wystarczającym do utrzymania rodziny, co ma zapewnić niezależność finansową. Wśród proponowanych wymogów znajduje się również konieczność wykazania się znajomością języka norweskiego.

Partia wprowadziłaby też wymóg, aby osoby starające się o stałe pozwolenie na pobyt były samowystarczalne przez cztery lata i nie miały zobowiązań wobec państwa. Konserwatyści proponują ponadto, by przyznanie obywatelstwa było uzależnione od spełnienia podobnych warunków, w tym dochodowych i językowych, oraz wyjaśnienia tożsamości osoby.
Imigranci w Norwegii zarabiają mniej od obywateli. Nowe badanie pokazuje różnice w płacach

Prawo imigracyjne w Norwegii na nowo?

W proponowanym nowym programie Partii Konserwatywnej pojawia się również ograniczenie liczby przyjmowanych uchodźców oraz zwiększenie nacisku na jakość integracji. Partia proponuje, by preferowane były rodziny już z kwoty uchodźców, osoby z dużym prawdopodobieństwem skutecznej integracji i mniejszości seksualne, a nie standardowe procedury rodzinnego sprowadzania. Zakłada się, że harmonogram i liczba przyjęć będą zależne od ogólnej sytuacji migracyjnej, w tym napływu wniosków o azyl.

Proponowane są także działania mające usprawnić powroty osób, które starają się o azyl, ale były już w bezpiecznym kraju przed przyjazdem do Norwegii. Konserwatyści chcą promować model tymczasowego pobytu z oczekiwaniem na powrót do kraju pochodzenia, gdy będzie tam bezpiecznie.
Erna Solberg i konserwatyści próbują mocno zdystansować się od Partii Pracy i zaproponować prawicowy postulat umożliwiający walkę o wyborców Partii Postępu.

Erna Solberg i konserwatyści próbują mocno zdystansować się od Partii Pracy i zaproponować prawicowy postulat umożliwiający walkę o wyborców Partii Postępu.Na zdjęciu (od lewej): premier Jonas Gahr Støre i przewodnicząca Partii Konserwatywnej Erna Solberg. Fot. Benjamin A. Ward/Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)

Restrykcyjne prawo deportacji

W ramach kolejnych postulatów Partia Konserwatywna planuje wzmocnienie skuteczności deportacji osób przebywających nielegalnie w Norwegii poprzez zawieranie większej liczby umów o powrót z innymi państwami. Zmiany mają również objąć bardziej restrykcyjne kryteria uzyskania obywatelstwa, m.in. większe wymagania językowe i brak zaległości finansowych wobec państwa.

W planach jest unikanie osiedlania uchodźców w regionach z wysokim odsetkiem imigrantów lub trudnościami społeczno-ekonomicznymi. Partia przewiduje ponadto wprowadzenie obowiązku udziału w nauce języka norweskiego i programach kwalifikacyjnych dla osób korzystających z ulg w opłatach za opiekę dzienną (świetlice szkolne i przedszkola) lub otrzymujących wsparcie socjalne.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Zasiłek rodzinny w Norwegii?
MultiNOR załatwi wszystko - od wniosku po wypłatę
reklama

Moja Norwegia poleca

Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015 Opony Stillas utleie As Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.