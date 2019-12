Chcą wycofać zasiłek opiekuńczy. „To zachęta, aby nie wracać do pracy”

Kontantstøtte – zasiłek opiekuńczy wypłacany na dziecko między pierwszym a drugim rokiem życia. Jest to wsparcie finansowe dla rodziców, którzy decydują się zostać z dzieckiem w domu. Jego wysokość zależy od tego, w jakim wymiarze dziecko uczęszcza do przedszkola. Najwyższa kwota świadczenia wynosi 7500 koron miesięcznie.

Chcą aktywizować rodziców

Zdaniem polityków Partii Pracy obecna forma zasiłku opiekuńczego jest zachętą dla części rodzin – w tym wielu pochodzenia imigranckiego – aby po urodzeniu dziecka zostawały w domu i rezygnowały z powrotu do pracy.



– Nie może być tak, że nowo przybyli o niskich kompetencjach formalnych czują, że bardziej opłaca się być w domu, niż pracować – mówi przedstawicielka Ap, Anette Trettebergstuen.



Politycy zarzucają też świadczeniu ograniczanie integracji imigrantów z resztą społeczeństwa – w ten sposób rodzice pozostający w domu są wykluczeni w sferze zawodowej , a dzieci nieuczęszczające do przedszkoli mają ograniczony kontakt z norweską kulturą, językiem i rówieśnikami.



W zamian Ap proponuje dlatego, aby rodzice otrzymywali wsparcie finansowe tylko do czasu otrzymania miejsca w przedszkolu dla dziecka – uważają, że w ten sposób zachęciliby wiele rodzin do powrotu do pracy. Również dane pochodzące z Urzędu Pracy i PolitykiSocjalnej (NAV) potwierdzają, że już teraz większość świadczeniobiorców korzysta z zasiłku jako tymczasowego wsparcia na okres oczekiwania na przyjęcie do przedszkola.



Partia chce dlatego dodatkowo zadbać o rozwój oferty państwowych placówek, aby więcej osób mogło skorzystać z dostępnych i tańszych opcji opieki nad dzieckiem.