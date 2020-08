Chcą opodatkować alkohol w strefach wolnocłowych: „Państwo traci miliardy koron”

Zakupy w strefach wolnocłowych pozbawione są konieczności odprowadzenia podatku. Fot. Cccc3333 at English Wikipedia / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Rada Programowa Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF) chce, by zakupy w strefach wolnocłowych, związane ze sprowadzaniem do Norwegii używek, były opodatkowane. Twierdzą, że obecna sytuacja zachęca do kupowania alkoholu na lotniskach i w portach. Według wyliczeń, budżet państwa traci na procederze 3 mld koron rocznie.

Badania dotyczące spożywania alkoholu w Norwegii prowadzi Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI). Według instytucji, 10 proc. trunków kupowanych jest w strefach wolnocłowych, z pominięciem opodatkowania. – Nadszedł czas, aby zrezygnować z tego systemu – apelował Erik Lunde, przewodniczący Rady Programowej Chrześcijańskiej Partii Ludowej.

„Norwegowie są nagradzani niskimi cenami w strefach wolnocłowych” Polityk KrF uważa, że obecna sytuacja kłóci się z polityką państwa, które dąży do ograniczenia ilości spożywanego alkoholu. – Z jednej strony przedstawiciele służby zdrowia chcą, aby Norwegowie ograniczyli spożycie alkoholu i palenie tytoniu. Z drugiej strony, Norwegowie są nagradzani niskimi cenami, jeśli kupią ten sam towar w strefie wolnocłowej, podczas wyjazdu za granicę – komentuje sprawę Erik Lunde.



Politycy i ekonomiści zwracają także uwagę, że obecny system jest obciążeniem dla budżetu państwa. Według wyliczeń Haralda Magnusena Andreassena ze Sparebank 1 Markets, brak opodatkowania używek w strefach wolnocłowych kosztuje około 3 mld koron norweskich.