Chaos na norweskich drogach. Zima zaatakowała południe kraju fiordów

Na norweskich drogach panuje chaos, informują służby. W zachodniej, południowej i wschodniej części kraju występują opady śniegu, które utrudniają poruszanie się. Z problemami mierzy się komunikacja publiczna oraz kierowcy, którzy zmienili już opony na letnie.

Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie dotyczące opadów śniegu dla Agder, części wschodniej Norwegii i Rogaland. Alert obowiązuje od wczesnego czwartkowego poranka do piątkowego wieczoru. Na wskazanym obszarze może spaść od 5 do 25 cm białego puchu. W niektórych miejscach mogą występować opady deszczu ze śniegiem. W Rogaland i na zachód od Agder śnieg i silny wiatr mogą powodować zaspy śnieżne. W górach ograniczona widoczność powoduje konieczność jazdy w konwoju lub zamknięcia dróg.



– Jeśli w Twoim miejscu zamieszkania panują ujemne temperatury lub pada śnieg, należy stosować wyłącznie opony zimowe. Nie ryzykuj, że jazda na oponach letnich będzie OK. Samochody muszą być przygotowane na założenie łańcuchów, jeśli wymaga tego sytuacja na drodze – mówi Jørn Jakobsen z Vegtrafikksentralen. Zarząd Drób Publicznych (Statens vegvesen) zaznaczył, że służby są gotowe na walkę z kolejnym atakiem zimy.