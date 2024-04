Tragiczny marzec na drogach. Tak źle nie było od 10 lat

W wypadkach drogowych zginęło 14 osób, wynika z najnowszych danych Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen). Marcowe statystyki są najgorsze od 10 lat. Liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się także w porównaniu z 2023 rokiem.

W 2024 roku w wypadkach drogowych zginęły 22 osoby. Jest ich o dziewięć więcej niż w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku. Tylko w marcu na norweskich drogach odnotowano 14 ofiar śmiertelnych. To największa liczba od 10 lat. – Marzec był bardzo smutnym miesiącem pod względem ruchu drogowego. 14 zabitych to znaczny wzrost w porównaniu do 2023 roku i lat poprzednich. Niepokoi nas to – skomentował przedstawiciel Statens vegvesen Guro Ranes.



Jak wynika ze statystyk, w marcu życie straciło dziewięciu mężczyzn, cztery kobiety i jeden chłopiec. Wśród ofiar znalazło się:



1. dwóch pieszych,

2. jeden użytkownik hulajnogi elektrycznej,

3. 11 osób korzystających z samochodów.