Były premier wraca do Norwegii. Jens Stoltenberg nowym prezesem Norges Banku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Jens Stoltenberg zostanie nowym prezesem Norges Banku. Były premier najprawdopodobniej obejmie funkcję na początku grudnia 2022 roku. Do tego momentu kierowanie instytucją powierzono obecnej wiceprezes, Idzie Wolden Bache.

– Zależało mi na znalezieniu najlepszego kandydata na prezesa norweskiego banku centralnego i jestem przekonany, że jest nim Jens Stoltenberg. Łączy w sobie wykształcenie finansowe, zrozumienie społeczeństwa i doświadczenie menedżerskie, które posiada niewiele osób w Norwegii. Czyni go to odpowiednim dyrektorem Norges Bank, instytucji, która kieruje w naszym imieniu ważnymi zadaniami społecznymi – skomentował czwartego lutego minister finansów Trygve Slagsvold Vedum.



Norweska giełda nazwisk ruszyła w sierpniu 2021 roku. Obecny prezes Norges Bank Øystein Olsen ogłosił wówczas, że pokieruje instytucją do końca lutego 2022 roku. 9 grudnia okazało się, że wyścig o fotel prezesa rozegra się między Jensem Stoltenbergiem a Idą Wolden Bache. Obecna wiceprezes obejmie 1 marca funkcję pełniącej obowiązki prezes banku centralnego. Z instytucją związana jest od 1998 roku. Piastowała m.in. stanowisko dyrektorki ds. polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Ma doktorat z ekonomii.