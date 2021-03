Burmistrz stolicy martwi się o napływ zakażeń z Polski. „Święta przyczyniają się do wzrostu infekcji”

Burmistrz Oslo Raymond Johansen przyznał, że rząd powinien zaostrzyć przepisy dotyczące kwarantanny wjazdowej. Uważa, że kwarantannie w hotelu powinna poddać się każda osoba, niezależnie od tego, czy podróż ocenić można jako niezbędną. Szczególnie niepokoi go możliwość uniknięcia kwarantanny przez osoby przyjeżdżające z Polski oraz Pakistanu.

Raymond Johansen twierdzi, że pomimo zaleceń rządowych kilkadziesiąt tysięcy osób wyjedzie na Wielkanoc za granicę. Przyznał, że najbardziej martwi go wzmożona aktywność przyjezdnych z Polski oraz Pakistanu. Burmistrz Oslo przywołał liczbę lotów, które w okresie świątecznym mają być obsługiwane pomiędzy Norwegią a Polską. Od 25 marca do 11 kwietnia Wizzair i Ryanair zorganizowały na trasach 105 połączeń. Kolejne 26 dotyczy przylotów z Doha i Dubaju, które są popularnymi przystankami na trasie z Pakistanu do kraju fiordów.



– Tradycyjnie opieram swoje działania na zaufaniu, tym razem jest jednak inaczej. Obawiam się, że po powrocie do Norwegii z np. Pakistanu, obowiązki kwarantanny mogą zostać złamane – komentuje w rozmowie z VG Raymond Johansen. Burmistrz boi się także nadużyć wynikających z tzw. podróży koniecznych. Ich udokumentowanie pozwala spędzić 10-dniową izolację we własnym mieszkaniu. – Teraz chcę, by obowiązkowa kwarantanna w hotelu była konieczna dla każdego. Bez wyjątków, niezależnie od tego czy podróż można uznać za konieczną. [...] Być może obowiązek ten można wprowadzić dla przybywających z krajów, w których jest dużo infekcji, takich jak Polska i Pakistan – podsumowuje polityk.