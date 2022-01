Breivik walczy o zwolnienie warunkowe. Wkrótce rozprawa

Po tym, jak latem ubiegłego roku stołeczna prokuratura odmówiła zwolnienia warunkowego skazanego za terroryzm Andersa Behringa Breivika, 18 stycznia sprawę rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Telemarku. Prokuratura sprzeciwia się uwolnieniu masowego mordercy. Uważa, że Breivik po odbyciu kary znów popełni poważne przestępstwo.

– Na podstawie materiału, który otrzymaliśmy od Służby Więziennej i Probacyjnej, która ma z nim do czynienia na co dzień, oraz nowej oceny ryzyka dokonanej przez psychiatrę, uważamy, że nadal istnieje niebezpieczeństwo, że Breivik popełni nowe, poważne przestępstwo – powiedziała w wywiadzie dla NTB prokurator Hulda Karlsdottir.

„Po zakończeniu kary pozbawienia wolności oskarżony najprawdopodobniej nadal będzie miał wolę i zdolność do popełniania wielu brutalnych mordów”, głosi wyrok z 2012 roku skazujący terrorystę na najwyższy wymiar kary w Norwegii, czyli 21 lat więzienia. Sąd w Oslo zaznaczył, że ​​terrorysta wierzy, że przemoc jest konieczna do osiągnięcia jego celów politycznych. Teoretycznie zatrzymany może zostać w więzieniu do końca życia. Po upływie maksymalnego wyroku sąd może przedłużać go nieograniczoną ilość razy, jeżeli zażąda tego prokuratura i zostaną spełnione warunki.