Blisko dziewięć tysięcy osób przystąpiło do testu na obywatelstwo: rekordowy odsetek zdanych egzaminów

Od 1 stycznia 2020 roku nie trzeba zrzekać się dotychczasowego obywatelstwa, by uzyskać norweski paszport. Fot. Digitaliseringsdirektoratet, flickr.com (CC BY 2.0)

8972 osób przystąpiło do testu na obywatelstwo w 2020 roku, wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Integracji. To zdecydowany wzrost w stosunku do ubiegłych lat. Jak informuje resort, minione 12 miesięcy charakteryzowało się wyjątkowo wysokim wskaźnikiem zdanych egzaminów.

Reklama

Test jest jednym z kilku etapów na drodze do uzyskania norweskiego obywatelstwa. W 2020 roku wzrosła liczba osób, które uzyskały pozytywną ocenę z państwowego egzaminu. W 2017 roku było to 81 proc., w 2018 roku 80 proc., 2019 roku 81 proc., a w 2020 roku 88 proc. Jak wskazuje ministerstwo, sytuacja może być związana z otwarciem się Norwegii na możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa. Nowelizacja prawa weszła w życie pierwszego stycznia 2020 roku. – Wiele osób chciało uzyskać obywatelstwo norweskie lub podwójne. To satysfakcjonujące, że coraz więcej osób spełnia teraz swoje życzenia – skomentowała wyniki testów Guri Melby, minister edukacji i integracji.

Norweski test opiera się na wiedzy, którą kandydat chcący zdobyć obywatelstwo powinien posiąść z zakresu życia społecznego w kraju fiordów. Nie wskazuje na stopień zintegrowania cudzoziemca z państwem. Od pierwszego stycznia 2017 roku jest wymogiem otrzymania obywatelstwa. Test odbywa się w formie cyfrowej i trwa 60 minut. Składa się z 32 pytań. Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na co najmniej 24 pozwala zdać egzamin.

Wzrost liczby osób przystępujących do norweskiego testu obywatelskiego. Fot. Kompetanse Noreg

Podstawowym warunkiem pozwalającym uzyskać norweskie obywatelstwo jest kwestia zamieszkania. Kandydat musi przebywać na terenie kraju fiordów z chęcią kontynuowania pobytu. Ponadto, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej siedem musiał spędzić w Norwegii.