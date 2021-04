Blisko 13 proc. Norwegów przyjęło dawkę szczepionki: zadowalająca skuteczność preparatów Moderny i Pfizer

Szczepienia w Norwegii postępują, choć ich tempo jest najwolniejsze spośród wszystkich państw nordyckich. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) wskazuje, że do drugiego kwietnia 970 101 Norwegów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. Odpowiada to 12,76 proc. mieszkańców Norwegii. Najnowsze badania wskazują, że preparaty Pfizer i Moderna charakteryzują się u zaszczepionych 90-procentową skutecznością.

Reklama

Najnowszą diagnozę przeprowadzono na próbie czterech tys. pracowników amerykańskiej służby zdrowia, donosi Nettavisen. Osoby, które przyjęły dwie dawki preparatu Moderna lub Pfizer są w 90 proc. odporne na wszystkie objawy COVID-19. Przyjęcie jednej dawki ma dawać 80-procentową odporność po dwóch tygodniach. Główny lekarz FHI, Preben Aavitsland, nazwał amerykańskie informacje wielkanocnym cudem.



Poniżej: Tweet głównego lekarza FHI, w którym komentuje doniesienia ze Stanów Zjednoczonych.

PÅSKEMIRAKLET KOM TIDLIG I ÅR. Studien viser 90 % beskyttelse av koronavaksinasjon mot infeksjon. Dermed kan de vaksinerte heller ikke bidra til epidemiens spredning. Dette er menneskehetens vei ut av koronaens - tornekransens - lidelse. Vitenskapen, ass! https://t.co/FPNc4YjjBk — Preben Aavitsland (@Prebens) March 29, 2021

Preben Aavitsland zwrócił uwagę, że badania są potwierdzeniem wpływu szczepionek na ograniczenie pandemii. – To bardzo pozytywne wieści. Zaszczepieni nie są zakażeni, nie mogą też zarażać innych. W ten sposób możemy usunąć tą grupę osób, z grona mieszkańców, którzy mają wpływ na sytuację epidemiczną – przyznał główny lekarz FHI.

Norwegia z najniższym wskaźnikiem zaszczepionych wśród państw nordyckich Do 29 marca norweskiej służby zdrowia udało się zaszczepić 11,5 proc. obywateli. To najsłabszy wynik na tle pozostałych państw nordyckich. W Szwecji przynajmniej jedną dawkę preparatów otrzymało 12,6 proc. mieszkańców, w Danii 11,8 proc., a w Finlandii 15,1 proc. Zgodnie z planami FHI, do połowy lipca każda zainteresowana osoba dorosła powinna otrzymać przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Przed Wielkanocą program szczepienia populacyjnego może zostać zmieniony.



Od grudnia 2020 roku w Norwegii 970 101 osób otrzymało jedną dawkę szczepionki, a prawie 400 tys. zostało w pełni zaszczepionych. Od 11 marca w kraju fiordów nie wykorzystuje się preparatu firmy AstraZeneca. Władze służby zdrowia zdecydowały o wstrzymaniu dystrybucji szczepionki, przez wzgląd na ryzyko zakrzepicy.