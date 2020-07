Biwakowanie w dowolnym miejscu – nie wszędzie. Norweski raj dla surferów z zakazem

Allemannsretten to norweskie prawo wszystkich ludzi do nieograniczonego dostępu do natury. adobe stock/ licencja standardowa autor:Jonas Storm

Wybierając się na półwysep Stadlandet trzeba w tym roku pamiętać, aby obozowisko nie było na terenie objętym zakazem. Gmina Stadt wprowadziła nowe przepisy dotyczące biwakowania w Hoddevik i Ervik. 8 lipca na oficjalnej stronie gminy Stad pojawiła się informacja o nowych przepisach dotyczących zasad postępowania zgodnie z Ustawą o aktywności na świeżym powietrzu w dwóch popularnych miejscach wśród biwakowiczów: w okolicach plaży Hoddevik i miejscowości Ervik. Zasady wprowadzono ze skutkiem natychmiastowym. Mapa przedstawiająca obszary A i B w Hoddevik, na których zakazane jest biwakowanie. Screenshot stad.kommune.no Całkowity zakaz dotyczy między innymi używania wszystkich rodzajów namiotów, przyczep kempingowych i hamaków. Jednocześnie podano do informacji publicznej, że gmina może odstąpić od zakazu w szczególnych przypadkach. Naruszenie zasad postępowania może skutkować wydaleniem z terenu i odpowiedzialnością karną na podstawie ustawy o aktywności na świeżym powietrzu § 39. Hoddevik to miejsce uznawane za norweski raj dla surferów. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Benjamin Husby! (@benjaminthusby) Lip 5, 2020 o 8:30 PDT Takie same zasady zaczęły obowiązywać również w Ervik.



Celem wprowadzenia nowych zasad jest zapewnienie zachowania krajobrazu kulturowego i środowiskowego w obu objętych zakazem obszarach. W szczególności gmina Stad chce ochronić życie zwierząt, roślin oraz przeciwdziałać niedogodnościom, jakie spotykają okolicznych mieszkańców. Obszar objęty zakazem w okolicach Ervik. Screenshot stad.kommune.no Dlaczego? Gmina Stad podjęła decyzję o wprowadzeniu zakazu „dzikiego" biwakowania między innymi ze względu na rosnąca liczbę przybywających turystów, na których brakowało miejsca w wyznaczonych przestrzeniach campingowych. To zaczęło się wiązać z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się chorób, także nawrotem koronawirusa, ponieważ kontrola sanitarna przestała być możliwa. 19 czerwca 2020 roku w życie weszła w nowelizacja Ustawy o zajęciach na świeżym powietrzu. W konsekwencji tego gminy same mogą ograniczyć prawo publicznego dostępu, bez konieczności przedkładania ich gubernatorowi okręgu, tak jak musiały wcześniej.