Bergen wprowadza restrykcje dla branży budowlanej: surowe środki obowiązują do końca lutego

Jak wynika z nowych przepisów, przedsiębiorstwa budowlane mają współpracować z gminą oraz służbą zdrowia w sprawie przeprowadzania testów pracowniczych pod kątem zakażenia koronawirusem. Osoby wykazujące objawy choroby mają nie przychodzić do pracy i jak najszybciej poddać się badaniu. Władze Bergen wskazują też, że liczbę pracowników obecnych na placu budowy należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Ponadto, żaden zatrudniony nie może pracować na więcej niż jednym placu budowy. Jak wynika z przepisów ustawy o kontroli zakażeń, złamanie obowiązujących obostrzeń grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.Radni zaostrzyli także konieczność posiadania na placu budowy płynów dezynfekujących i innych środków sanitarnych. W miejscu pracy obecna ma być również osoba, która szczegółowo zna przepisy dotyczące kontroli zakażeń. Nowe regulacje mają obowiązywać do 28 lutego.